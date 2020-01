Dakar, Etapa 3: Nasser Al-Attiyah penalizado em três minutos

Nasser Al-Attiyah foi penalizado em três minutos na etapa de hoje, segundo os Comissários Desportivos, devido a ter ‘perturbado’ a prova de Carlos Sainz durante vários quilómetros após a segunda zona de neutralização. Assim que chegaram perto de al Attiyah, Carlos Sainz e o seu navegador, Lucas Cruz, acionaram diversas vezes o Sentinel mas o seu adversário não reagiu a contento e isso é uma infração ao regulamento que diz: “Todos os veículos apanhados por outro devem fazer o que for necessário para permitir ser ultrapassados. Assim que um concorrente tiver recebido três pedidos de ultrapassagem, de um mesmo concorrente, num período de tempo inferior ou igual a 45 segundos, deve, nos 15 segundos seguintes após o terceiro pedido de ultrapassagem, fazer todo o possível para facilitar a ultrapassagem do concorrente que fez os pedidos (se o terreno o permitir)”. Os Comissários reviram o sistema de dados GPS Sentinel e decidiram impor uma penalização de três minutos ao piloto do Qatar que desta forma passa a estar a 7m55s atrás de Carlos Sainz. Na etapa, Fernando Alonso ascende ao quarto lugar, precisamente na frente de al Attiyah.