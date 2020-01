Dakar, Etapa 3: Carlos Sainz é ‘líder virtual’ da prova

Carlos Sainz (Mini Buggy) lidera a terceira etapa do Dakar ao Km 251 com nove segundos de avanço para o seu colega de equipa, Stéphane Peterhansel (Mini Buggy), com Nasser Al-Attiyah (Toyota) a perseguir os dois Mini, distando 1m25s de Sainz.

Por outro lado, o líder da classificação geral, Orlando Terranova perde terreno e portanto está no processo de ceder a sua liderança na classificação geral. O argentino completou os primeiros 200 km quase 8 minutos atrás da dupla Al-Attiyah e Sainz.

Quem também está a andar bem no dia de hoje é Yazeed al Rajhi (Toyota), quarto a 4m32s. Entre os homens da frente, Khalid Al-Qassimi (Peugeot) é sexto a oito minutos, Mathieu Serradori (Buggy Century) sétimo a 8m57s e Giniel De Villiers (Toyota), nono a 11m53s

Na geral virtual, Carlos Sainz é o novo líder com 2m49s de avanço para Nasser al-Attiyah. Orlando Terranova (Mini) cai para terceiro a 4m47s, ainda assim na frente de Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza que são quarto ‘virtuais’ a 8m43s.

