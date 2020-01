Dakar, Etapa 3: Azar perto do fim ‘estraga’ resultado de Ricardo Porém

Ricardo e Manuel Porém terminaram a terceira etapa na 22ª posição, um lugar enganador face à bela prestação da dupla lusa, que andaram no Top 15 da etapa até cerca de 20 km do final. Aí, a quebra duma torre de suspensão do Borgward atirou-os para o 22º lugar na etapa, a 41m07s do primeiro, que foi o espanhol Carlos Sainz, e a 9m42s do seu colega Nani Roma que foi 17º. Deste modo, e após esta terceira etapa são 17º a 1h32m do primeiro que é também Carlos Sainz. O resultado da etapa 3 atrapalha um pouco a Etapa 4, já que ao arrancarem de 30º, com partidas de trinta em trinta segundos atrás de alguns camiões, que são sempre difíceis de ultrapassar, antevê-se um dia complicado.