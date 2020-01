Dakar, Etapa 3: Al Qassimi e Vasilyev engrossam lista de abandonos

A terceira etapa do Dakar foi madrasta para dois importantes concorrentes deste Dakar 2020, que ficaram pelo caminho por razões distintas. Logo no início da etapa, o buggy Peugeot 3008 DKR de Khalid Al Qassimi capotou várias vezes, depois do pó ter surpreendido o piloto. Qassimi rodava muito perto do concorrente à sua frente, numa zona muito rápida e com o pó não viu uma das muitas armadilhas da prova, danificando muito o carro, que levou ao abandono.

Bem mais à frente na tirada, o Mini 4X4 de Vladimir Vasilyev incendiou-se. Começou por haver fumo no habitáculo, a dupla parou de imediato, mas o carro pegou mesmo fogo e tanto Vladimir Vasilyev como o seu navegador, Vitaliy Yevtyekhov conseguiram sair rapidamente do carro tendo ainda tempo para levar itens pessoais e os documentos do veículo. Com a ajuda de residentes locais, a dupla russo-ucraniana foi ‘entregue’ à organização.