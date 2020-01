Dakar, Etapa 2: Ricardo Porém em 17º da geral

Ricardo e Manuel Porém terminaram a segunda etapa do Dakar na 18ª posição, e com isso são agora 17º da geral. Apesar de dois furos na primeira metade da especial, hoje a dupla do Borgward #332, terminou o dia a 28m16s do vencedor da etapa, Giniel de Villiers, e a 6m26s do seu colega de equipa #301-Nani Roma. Assim, em termos de classificação geral são agora décimos sétimos, a 56m22s do novo líder da prova, argentino Orlando Terranova, e a 17m32s de Nani Roma que é 14º da geral.