Dakar, Bianchi Prata: “Segundo lugar é excelente”

A dupla Conrad Rautenbach/Pedro Bianchi Prata liderou hoje parte da etapa 2 do Dakar 2020 que se está a disputar na Arábia Saudita, tendo terminado o dia na 2ª posição. Com este resultado a equipa ascendeu ao 6º lugar da classificação geral absoluta dos SSV.

O PH Sport que o português de Marco de Canaveses partilha com o piloto do Zimbabwe foi o 13º a partir para a pista, depois de os SSV pilotados tanto por Reinaldo Varela como por Cyril Despres terem sido colocados a partir à sua frente.

Cedo a equipa começou a rolar nas primeiras posições e ao km 214 já surgia na liderança. Esteve na frente da corrida perto de uma centena de quilómetros de uma jornada muito exigente como explica Pedro Bianchi Prata:

“O dia de hoje foi muito trabalhoso. Deram-nos o road-book quinze minutos antes de partirmos e foi o tempo que tive para o rever a acrescentar o que entendia ser mais necessário. O Conrad teve uma pilotagem magnífica. Muito rápida, mas sem corrermos riscos. Depois do reabastecimento furámos. Um pequeno toque numa pedra tirou-nos aí o primeiro lugar. Foi um pouco inglório depois de tanto cuidado a evitar pedras. A parte final essa foi bem mais confusa. Partimos no meio de carros e camiões e apanhamos as últimas motos, o que torna a navegação ainda mais complicada. Já mesmo no fim tive uma pequena falha que rapidamente corrigi, mas foi o suficiente para mais algum tempo perdido. Todavia o 2º lugar é excelente e vamos continuar a dar o nosso melhor”