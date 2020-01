Dakar, Etapa 11: Stéphane Peterhansel: “Ganhámos tempo, mas não o suficiente”

Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza venceram a etapa de hoje, com dez segundos de avanço para Nasser al Attiyah, com o francês a triunfar numa etapa do Dakar pela 80ª vez na sua carreira. Curiosamente, um dia agridoce: “É muito difícil ganhar minutos em circunstâncias normais! Por outro lado, os erros de navegação levaram a grandes margens. Lutámos muito, forçámos o andamento o dia todo e ganhámos algum tempo, mas não o suficiente. Agora, se o Carlos (Sainz) conseguir levar o “carro pra casa”, será ótimo para a equipa”, disse Peterhansel.