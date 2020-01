Dakar, Etapa 11/Camiões: Andrey Karginov à espera da consagração

Ainda tem que terminar mas Andrey Karginov (Kamaz) está à beira de assegurar o seu segundo triunfo no Dakar nos Camiões. Triunfou em 2014, foi ao pódio em 2015, mas daí para cá foi 14º em 2016, faltou em 2017 e 2018, abandonou o ano passado e está prestes a vencer este ano.

Andrey Karginov venceu hoje a sua sexta etapa na prova deste ano, batendo Dmitry Sotnikov por 1m27s com Anton Shibalov e Eduard Nikolayev (Dakar Experience) a fazer um 1-2-3-4 para a Kamaz! Vai para o último dia com 39m33s de avanço para o seu colega de equipa, Anton Shibalov, Siarhei Viazovic (Maz) é terceiro a 1h52m14 e Ales Loprais (Praga) é quarto a 2h49m37s.