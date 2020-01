Dakar, Etapa 10, Nasser Al Attiyah: “Ainda não acabou”

Nasser Al Attiyah já conhece o Dakar há muito e por isso o que disse hoje no fim da etapa é uma verdade de La Palisse, mas o piloto do Qatar sabe perfeitamente que até ao derradeiro metro há esperança. Hoje, o vencedor da prova do ano passado perdeu quase 18 minutos para Carlos Sainz e foi segundo na frente de Stéphane Peterhansel, somente por 16 segundos: “Estava a andar muito bem, sem problemas, apanhámos o Stéphane (Peterhansel) e, a certa altura, perdemo-nos, durante dois ou três minutos. Depois chegámos ao waypoint e fomos pelo caminho errado. Fizemos cerca de vinte quilómetros a mais do que devíamos, mas voltámos para trás e terminámos. Perdemos 18 ou 19 minutos para o Carlos (Sainz), mas a corrida é assim e amanhã é um longo dia. O Carlos vai ter que abrir a pista amanhã e eu vou começar de 17º e por isso temos de fazer uma boa etapa. É muito difícil fazer pressão, mas primeiro que isso temos de fazer uma boa etapa. Ainda nada acabou. Ainda há um longo caminho amanhã com 80 km de dunas. As coisas vão ser difíceis para todos. O Carlos vai abrir e não vai ser fácil. Mas hoje, estou um pouco dececionado”.