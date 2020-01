Dakar, Etapa 10: Carlos Sainz aproveita ‘falhas’ dos adversários…

No final da etapa 9, a diferença entre Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah nos carros foi insignificante, com o francês a liderar por 15 segundos. Os dois pilotos aproveitaram para recuperar alguns minutos a Carlos Sainz, cuja liderança na classificação geral pode ser vista como claramente ameaçada.

No final do dia de ontem, Carlos Sainz (Mini Buggy), Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Stéphane Peterhansel (Mini Buggy) passaram a ficar separados por apenas 6m38s. Se já se esperava que a luta fosse renhida ate ao fim, será mais do que isso, já que seis minutos no Dakar não é nada.

Mas as coisas mudaram na primeira parte do dia de hoje…

E hoje é um verdadeiro dia de endurance já que os concorrentes têm uma maratona de 534 km pela frente. Uma etapa maratona impõe que o melhor dos pilotos de TT venha ao cimo, a gestão de tudo, carro, mecânica, piloto e navegador. Hoje é dia de ‘Empty Quarter’ um imenso deserto e ao fim do dia apenas piloto e navegador podem mexer nos carros, portanto, muito provavelmente, muito se decidirá hoje. ainda por cima só houve road book pouco antes da partida da etapa.

Depois da difícil etapa de ontem, Carlos Sainz está a tentar recuperar o controlo da corrida e hoje o piloto Mini roda em grande ritmo, três minutos na frente de Kuba Przygonski, com Yazeed al Rajhi em terceiro a 6m30s. Mais importante que isso, leva 11m48s de avanço para Stéphane Peterhansel e 17m46s para Nasser Al-Attiyah.

A dupla luso-francesa do Mini perdeu cerca de 12 minutos por volta do Km 12, algo que também terá acontecido a Al-Attiyah, o que justifica estas diferenças tão grandes.

Assim de repente, Sainz passa a ter uma liderança virtual de 18m10s para Al Attiyah e 18m26s para Peterhansel. Mas ainda não acabou…

Nani Roma ficou parado após 100 km de especial devido a um problema com a caixa de velocidades do seu Borgward, tal como já tinha sucedido a Ricardo e Manuel Porém.

O início da etapa foi muito agitado para Fernando Alonso, que foi vítima de um capotanço, com o pára-brisas da Toyota Hilux a partir-se, o que está a dificultar muito a visibilidade ao espanhol.

