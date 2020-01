Dakar, Etapa 1: Ricardo Porém: “O nosso Borgward esteve espetacular”

Ricardo e Manuel Porém terminaram o primeiro dia do Dakar na 23ª posição, num dia em que os único problemas foram dois furos nas rodas do Borgward:



“O percurso tinha imensa pedra, o que o tornou ainda mais difícil, bem como a navegação. As paisagens são espetaculares neste rumo ao desconhecido desta nova zona da prova e o nosso Borgward esteve espetacular. Transmitiu-nos uma confiança enorme para evoluir quilómetro após quilómetro” disse o piloto já no bivouac antes da primeira assistência deste Dakar, já preparando a etapa de amanhã.

Um bom começo para a dupla lusa, foram cautelosos, ganharam mão ao carro, passaram com distinção a parte da navegação que foi bem complicada, e com isso ganharam confiança para o que aí vem.