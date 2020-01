Dakar, David Castera: “Quanto à rota, podem dizer que foi fácil, mas eu quis que fosse assim”

David Castera fez o balanço após seu primeiro Dakar como diretor, admitindo que não quis tornar as coisas muitos difíceis para evitar problemas de maior na primeira edição do Dakar na Arábia Saudita.

“A primeira edição do Dakar na Arábia Saudita foi positiva. As pessoas ficaram felizes, as paisagens e o deserto são algo a ter em conta. Recolhidas as avaliações, sei o que tenho a melhorar. “

“A nível de roadbook e a nível desportivo penso que correu tudo bem. Há coisas a melhorar, especialmente na segunda semana. Temos de fazer alguns ajustes. Quanto à rota planeada, não queria que esta fosse muito difícil, pois estamos num novo território. Podem dizer que foi um pouco fácil, mas eu quis que fosse assim.”

“O roadbook é bom, mas temos de trabalhar mais nele. Uma das hipóteses é fazer um roadbook digital.”