Dakar, David Castera: “Fernando Alonso pode ganhar uma especial”

Falta pouco para o começo do Dakar 2020 e como seria de esperar, a presença de Fernando Alonso é um dos destaques, David Castera, diretor do rali, acredita que Alonso pode vencer uma especial.

Apesar de ser um mundo completamente diferente do que estava habituado, de ter pouca experiência no Todo-o-Terreno e ainda menos em provas como o Dakar, a participação de Alonso tem entusiasmado pessoas dentro e fora da organização da prova. David Castera acredita que o espanhol pode até vencer uma especial:

“Ele precisa aprender a ser humilde, porque, se quiser avançar para o nível máximo, deve aceitar estar atrás de condutores teoricamente mais lentos do que ele”, afirmou Castera ao motorsport.com. “Essa é a primeira coisa. Mas acho que ele pode vencer uma etapa antes do final do Dakar, na segunda semana ele pode fazer algo especial. Mas ele terá que esperar e fazer a primeira semana passo a passo. Então, acho que ele terá hipótese, principalmente com o Marc Coma, que conhece muito bem o rali, o que o ajudará bastante”.

“Estamos muito felizes por ter o Fernando connosco”, disse o francês. “É verdade que para nós é algo interessante, porque ele é uma pessoa com um grande impacto mediático, que pode motivar muitos outros pilotos a fazer o Dakar. Vamos ver o que acontece e como ele progride passo a passo neste rali”.