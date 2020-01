Dakar corre bem à X-Raid

Carlos Sainz lidera a classificação geral e há quatro Mini entre os dez primeiros. A equipa X-Raid pode olhar para trás, para uma primeira semana de sucesso no Dakar. Cinco das seis etapas até aqui foram ganhas por carros construídos pela X-raid.

Além disso, Carlos Sainz e Lucas Cruz lideram a classificação geral no seu Mini JCW Buggy. Os seus companheiros de equipa, Stéphane Peterhansel e Paulo Fiúza, são atualmente terceiros.

Os argentinos Orlando Terranova e Bernardo Graue entram na segunda semana de prova em quinto lugar na geral, tendo liderado o rali após o segundo dia. O piloto saudita Yasir Seaidan e seu navegador russo Alexey Kuzmich, terminaram a primeira metade da prova em nono.

Vaidotas Zala e Saulius Jurgelenas produziram a maior surpresa até aqui, logo no início do evento: A dupla lituana ganhou a primeira etapa do Dakar em solo saudita no seu Mini John Cooper Works Rally e são atualmente 19º.



Para Sven Quandt, líder da X-raid: “Até agora, podemos definitivamente dizer que este é um verdadeiro Dakar, com terreno duro e navegação extremamente desafiadora. No entanto, acredito que é precisamente por isso que todos gostam tanto. Também me faz lembrar o rali dos tempos de África. Mais uma vez, um olhar sobre os nomes no topo da classificação geral mostra o quão importante é a experiência no Dakar. ‘Orly’ está a atuar muito bem e, infelizmente, o Kuba (Przygonski) teve um problema com a caixa de velocidades do Mini logo no dia da abertura. Esperamos ver uma boa batalha pela vitória, até final”, disse.