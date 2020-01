Dakar: Casey Currie e Sean Berriman vencem nos SSV

Casey Currie e Sean Berriman são os vencedores do Rally Dakar na categoria dos SSV. A dupla americana do Can-Am Maverick #405 da South Racing levou a melhor sobre Sergei Kariakin e Anton Vlasiuk. A completar o pódio ficaram Francisco ‘Chaleco’ Lopez e Juan Vinagre no #400.

Na última etapa do Rally, a vitória foi para a dupla brasileira do Can-Am #402 de Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, gastando 1h36min19s no total. A dupla brasileira ficou na frente do #409 de Blade Hildebrand e Francois Cazalet.

