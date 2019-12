DAKAR 2020, SSV: JOVEM E PROMISSORA CATEGORIA

Depois de dois triunfos brasileiros, nas duas primeiras edições dos SSV, o ex-motard chileno ‘Chaleco’ López triunfou no Perú no ano passado, sendo por isso este ano o principal favorito. Mas tem, novamente, fortes adversários…

Os Side by Side estão na moda e o Dakar não é exceção. Os pilotos destes competitivos veículos são cada vez mais e melhores, e para lá de Chaleco López, podem dar cartas o brasileiro Reinaldo Varela, o espanhol Gerard Farrés, o russo Sergey Karyakin, o zimbabuense Conrad Rautenbach – que leva o português Pedro Bianchi Prata ao lado, mas correm na classe TT3 -, o cazaque Artur Ardavichus ou o checo Josef Macháček. Todos eles são candidatos a vencer. Para completar a ultra-cosmopolitana lista de favoritos, podemos incluir ainda

os homens vindos dos Estados Unidos, Casey Currie, Blade Hildebrand e Mitch Guthrie Jr, estes dois jovens talentos da Red Bull.



A lista de SSV continua a aumentar, e desta feita são 47 as duplas previstas na linha de partida em Jeddah. Esta categoria apresenta um bom número de ex-vencedores do Dakar, e todos eles estarão à ‘caça’ de um lugar no pódio, ou pelo menos um triunfo em etapas. O ex-motard Francisco ‘Chaleco’ López é o melhor exemplo, ele que tem prosperado desde que migrou para os SSV. O vencedor de 2018, o brasileiro Reinaldo Varela, foi terceiro o ano passado.



Entre os ex-vencedores do Dakar que mudaram de paradigma, está Sergey Karyakin, vencedor nos quads em 2017, que o ano passado abandonou. Outro ex-vencedor nos quads, Josef Macháček, terá que evitar armadilhas na sua estreia nos SSV.

Gerard Farrés, que foi segundo no ano passado, já tinha sido terceiro nas motos em 2017. Valerá a pena estar também de olho em Casey Currie, quarto na sua estreia no Dakar em 2019, e vencedor do recente Rali de Marrocos.



Já para não falar de Conrad Rautenbach, que obteve um top 10 nos autos em 2017, ele que foi piloto de ralis no WRC, pelo que rapidez não lhe falta. Na recente prova de Merzouga, só foi batido por Nasser Al-Attiyah, nos SSV.



Há quem aposte também no ‘desertor’ da categoria dos camiões, Artur Ardavichus (3º em 2012 e 4º em 2018), que enfrenta agora o Dakar de uma posição bem mais baixa, e sem tanta gente no cockpit. Os jovens do Red Bull Off-Road Team USA são muito rápidos, pelo que será prudente ficar de olho neles. Desta feita, para além do navegador, Pedro Bianchi Prata, não há mais portugueses nos SSV.