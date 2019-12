Dakar 2020: Ricardo Porém ao lado de Nani Roma, com a Borgward

Outro detalhe interessante deste Dakar é o regresso de um bom piloto português a uma equipa de ponta na prova. Depois de o ano passado ter corrido de Side by Side (SSV) no Dakar, Ricardo Porém está de volta, desta vez como segundo piloto da Borgward, equipa em que alinha Nani Roma.

É uma excelente oportunidade para o piloto de Leiria, ainda mais ao lado de um piloto tão experiente, e já vencedor do Dakar, como é o espanhol. Pode aprender muito ao seu lado na equipa.

A Borgward também é ‘jovem’ no Dakar, e o Borgward BX7 EVO tem tudo a provar na grande maratona.

Quanto a Nani Roma, não necessita de apresentações: venceu nas motos e nos carros. Mas para esta edição tem um novo desafio, uma nova equipa, a qual pretende trilhar caminho para o futuro nesta prova. Sem ter carro para bater a Mini ou a Toyota – não é provável que isso possa suceder na estreia de um carro na prova, depois de o ano passado ter sido, na prática, ‘mochileiro’ da X-Raid -, em 2020 a motivação é bem diferente e o espanhol assegura que sabendo que dificilmente escapam de problemas de juventude, um bom resultado é possível apenas se fizerem tudo bem, na tentativa de fazer chegar a equipa à ‘Primeira Divisão’.