DAKAR 2020, QUADS: EUROPEUS OU SUL-AMERICANOS?

Embora a mudança de cenário possa significar o fim do domínio sul-americano nos Quads, o chileno Ignacio Casale continua a ser o favorito. Agora na Arábia Saudita, o duplo vencedor do Dakar voltará a enfrentar um de seus maiores rivais, Rafał Sonik, que agora corre bem mais perto de casa. Os franceses Alexandre Giroud, Axel Dutrie, Simon Vitse e Sébastien Souday, também deverão ter uma palavra a dizer.

Com a mudança do Dakar para a Arábia Saudita para trás ficaram algumas das estrelas dos Quads, que anteriormente quase se tornou num ‘assunto privado’ dos pilotos locais. Os sul-americanos, com os argentinos à cabeça, conquistaram nada menos que oito vitórias das onze provas.

Agora, o único representante do topo do continente será o vencedor de 2014 e 2018, Ignacio Casale, que volta depois duma estreia sem brilho nos SSV em 2019. O vencedor em título, Nicolás Cavigliasso, não irá defender o ‘ceptro’, pelo que será o chileno Ignacio Casale a deter o maior favoritismo. Já Rafał Sonik, está de volta ao Dakar depois de muito tempo a recuperar duma dupla fratura, da tíbia e fíbula. O vencedor de 2015 não é a única do contingente polaco. Kamil Wiśniewski terminou em sexto no ano passado. A delegação francesa também merece uma menção.

Alexandre Giroud pode esperar melhorar o seu quarto lugar de janeiro passado. Axel Dutrie, que teve que abandonar a derradeira prova, depois de terminar em quinto lugar em 2017, também tem o que é preciso para um bom desempenho. Nelson Sanabria, sempre consistente (quarto lugar em 2015), pode fazer um brilharete bem como Manuel Andújar, argentino que ficou em quinto lugar em sua segunda participação, em 2019.