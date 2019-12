Dakar 2020: Os Outsiders

Há neste Dakar, muitos candidatos ao top 5 e ainda mais ao top 10. Por exemplo, o polaco Kuba Przygonski, que terminou o ano como vice-campeão da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno Bajas atrás de outro candidato ao top 5, o argentino Orlando Terranova – o vencedor dessa mesma competição. Ambos correm de Mini JCW Rally.



Vladimir Vasilyev está de regresso à X-Raid depois de vários anos de fora. A X-Raid tem um forte contingente de Mini 4X4, mas a sua valia é uma incógnita. Como se sabe, Boris Garafulic optou por ficar em casa, devido à situação política no Chile, o mesmo sucedendo com o seu navegador, Filipe Palmeiro. Do lado da Toyota, Bernhard Ten Brinke já não termina um Dakar desde 2015, mas quando o fez, fê-lo em sétimo.



Fernando Alonso e Marc Coma são a grande novidade deste Dakar. Aos comandos de uma Toyota Hilux oficial, a dupla tem vindo a preparar-se para o desafio, sendo uma das grandes incógnitas da prova. Vencer parece estar fora de causa para um estreante, mas um top 10 é quase certo, e um top 5 possível. A prestação de Marc Coma na navegação, e na forma como ‘balança’ a pilotagem de Alonso, irá ser primordial para o resultado. Há, depois, um conjunto de pilotos que pode aspirar a bons resultados e, neste contexto, tudo depende muito mais da sorte e do azar.



Martin Prokop é um sério candidato ao top 5. Os seus resultados no Dakar têm vindo sempre a melhorar e o ano passado foi sexto. Novamente com a Ford Ranger, até um pódio é possível, ainda que isso dependa de outros fatores.



Khalid Al Qassimi corre com o Peugeot 3008 DKR que ficou na PH-Sport, e também ele tem condições de fazer uma boa prova. Foi sexto em 2018 e o carro é ganhador.



Há ainda Erik Van Loon (Toyota), Mathieu Serradori (Buggy SRT), Peter Van Merksteijn (Toyota), Ronan Chabot (Toyota), Dominique Housieaux (Buggy MD), Christian Lavieille (Toyota), Pascal Thomasse (Buggy MD), Romain Dumas (Buggy RD), Miroslav Zapletal (Ford Ranger) ou Martin Kolomy (Ford Ranger), tudo nomes que podem surgir no top 15.