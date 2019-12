Dakar 2020: ALTERAÇÕES NAS REGRAS

As regras do Dakar sofreram algumas alterações. Já foi testado no Rali de Marrocos, o road book será a cores, evitando que os navegadores percam horas a prepará-lo.

Outra mudança importante tem a ver com o facto de em seis etapas as equipas só receberem o road book de manhã, pouco antes de partirem para a especial, não havendo desta feita lugar a equipas de ‘Google Maps’ à procura das melhores alternativas de percurso.

Desta feita, toda a caravana do Dakar – e não só motos e quads – vai poder parar 15 minutos para reabastecer combustível. A ideia passa por separar mais vezes as motos e quads dos carros e camiões, aumentando com isso a segurança. Isto fará diminuir o número de manobras de ultrapassagens no percurso seletivo.

