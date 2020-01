Africa Race, Fernando Barreiros: “Foi bom termos sido postos à prova”

Fernando Barreiros cumpriu o sonho de chegar a Dakar no final da sua estreia no Africa Eco Race. A derradeira etapa da competição levou a caravana ao mítico Lac Rose numa especial de 22 quilómetros cronometrados e a Isuzu D-Max completou a competição em 3º lugar da Categoria T2 e na 2ª posição da Classe T2 Diesel. A dupla portuguesa superou assim os 7.500 quilómetros de prova divididos por doze etapas disputadas em Marrocos, Mauritânia e Senegal:

“Em primeiro lugar quero agradecer aos patrocinadores que tornaram esta aventura possível, agradecer ao José Marques todo o apoio logístico dado ao longo da prova. Todos os dias tivemos vida difícil com imprevistos para ultrapassar. Foi bom termos sido postos à prova e obrigados a sair da nossa zona de conforto, mas conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades que tivemos ao longo destes últimos 15 dias. Foi muito bom e tenho de agradecer à equipa que nos acompanhou porque foram todos fantásticos” referiu Fernando Barreiros depois de ter passado com a sua Isuzu D-Max no pódio final da prova no Lac Rose em Dakar.