Africa Race, Etapa 8: Novos líderes

Patrick e Lucas Martin em Tarek Mercedes são os novos líderes do Africa Race, ao cabo de oito etapas. A dupla francesa do buggy aproveitou uma tirada mais complicada para se sobrepor aos Camiões, que no dia anterior ocupavam os dois primeiros lugares da classificação geral.

Oito horas…19m17s foi o que o melhor auto registou na etapa 8 do Africa Race, e o mais curioso é que foi um Polaris SSV, o de Geoffroy Noel de Burlin. Ainda por cima este belga de 40 anos ‘viaja’ sozinho, ou seja, sem co-piloto. Para além disso, é paraplégico. O feito é tanto ou mais ‘enorme’ pois esta foi uma especial particularmente difícil, da qual um bom número de concorrentes só de lá saíram à noite.

Logo a seguir terminou outro SSV, o Can AM X3 de Loïc Frebourg e Franck Boulay. Na 3ª posição ficaram Patrick e Lucas Martin no seu Tarek Mercedes. Os franceses aproveitaram a oportunidade para assumir a liderança da geral provisória Auto/Camiões/SSV.

Depois de terem andado no topo da tabela até aqui, nesta etapa os Camiões sofreram. Os belgas Igor Bouwens, Ulrich Boerboom e Frits Driesmans, anteriores líderes da classificação geral com seu IVECO, foram vítimas de um acidente do qual demoraram mais de duas horas para sair. O mesmo problema para o Mercedes do holandês Johan Elfrink e Dirk Schuttel, que chegaram com quase duas horas de atraso. Finalmente, os belgas Noël Essers, Marc Lauwers e Tijs Vranken tombaram o seu MAN, mas conseguiram terminar a etapa depois de serem recolocados em cima das rodas.

Miklos Kovacs, Lazlo Acs e Peter Czegledi, também se ‘afundaram’ na classificação com o seu Scania ao bater numa enorme rocha.

Neste caso, tiveram a sorte de terem sido rapidamente pelos compatriotas noutro Scania, Karoly Fazekas, Albert Horn e Peter Csakany, que foram quartos na etapa.

Nos SSV lidera o Can Ama de Benoit Fretin com quase duas horas de avanço para o vencedor desta tirada, Geoffroy Noel de Burlin.

Nas Motos, Pal Anders Ullevalseter esteve perto de chegar À liderança pois estava 15 minutos na frente de Alessandro Botturi aquando do reabastecimento, mas o italiano da Yamanha reagiu e manteve-se líder por apenas 2m05s. O vencedor da etapa, Lyndon Poskitt (KTM) é agora terceiro da geral.

Tempos Online – CLIQUE AQUI