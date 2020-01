ÁFRICA RACE 2020: ARRANQUE COM DUAS EQUIPAS LUSAS

Arranca no próximo dia 5 de janeiro no Mónaco a edição deste ano do África Race, uma corrida que arranca ao cronómetro a 7 de janeiro em Tanger, Marrocos, para terminar 12 etapas depois em Dakar, no Senegal. Apesar de ainda não serem conhecidos em detalhe, a organização anuncia um aumento recorde no número de concorrentes em todas as disciplinas.

Já é público, este ano a piloto Elisabete Jacinto vai falhar a participação no rali Africa Eco Race, depois de ter vencido a competição dos camiões em 2019, já que não conseguiu reunir a verba necessária para montar o projeto. Desta forma, a representação portuguesa fica entregue a João Rolo (motos) e Fernando Barreiros (automóveis).

Para João Rôlo: “Em 2018, realizei o sonho de chegar ao Lago Rosa, em Dakar. Foi uma prova exigente, por vezes duríssima, mas, no fim, o sentimento de objetivo cumprido dominou todo o cansaço. Uma experiência indescritível que ficará comigo para sempre.

Vi a edição de 2019 da Africa Eco Race pela TV e a vontade de enfrentar novo desafio só cresceu. Por isso, treinei muito, reuni os melhores apoios e é com muito orgulho que participarei, de 5 a 19 de janeiro, na 12ª edição da prova mais dura do mundo.

O que me aguarda? Mais de 6500 quilómetros de etapas entre o Mónaco e Dakar, um percurso praticamente novo, os obstáculos de Marrocos e da Mauritânia e apenas um dia de descanso. Difícil, sem dúvida, mas a motivação para chegar ao final superará tudo.

Ao contrário de 2018, em que competi na categoria malle moto, em 2020 participarei na classe rainha de 450cc, integrado na equipa Desert Rose Racing”.

A conquista do título da Taça Ibérica na Categoria T2, abriu as portas para a elaboração de um projeto audaz que vai levar a dupla composta por Fernando e Nuno Barreiros a viver uma aventura no Africa Eco Race. Barreiros vai estar nesta prova com a assistência da equipa da Prolama destacando-se o facto de ser um projeto 100% português. Os objetivos do piloto passam, acima de tudo, por chegar ao fim da corrida tendo em linha de conta que a carrinha T2, preparada nas oficinas da Prolama, tem características técnicas muito semelhantes ao veículo de série. Apesar das dificuldades, Fernando Barreiros acredita que pode fazer uma boa prova: “estamos a entrar na contagem decrescente para o Africa Eco Race 2020 e são alturas de grande ansiedade para todos nós. Esta será a minha primeira experiência numa prova desta envergadura e por isso o principal objetivo é fazer o melhor possível. A minha preocupação é manter a equipa coesa ao longo dos 20 dias da corrida por forma a que possamos chegar ao fim com sucesso. Estamos todos empenhados neste projeto e temos noção que chegar ao final com um carro T2 é já uma grande vitória”, referiu Fernando Barreiros.

Concorrentes de 34 países vão enfrentar a já clássica africana com mais 81% de motos e 23% de carros, camiões e SSV, que vão percorrer cerca de 70% do novo terreno através de Marrocos, Mauritânia e Senegal.

A etapa de abertura que se desenrola a 7 de janeiro tem lugar entre Tanger e Tarda e apresenta uma curta etapa especial de 24 km num percurso de um dia de 754 km. O segundo dia decorre entre Tarda e Mahmid e inclui um troço cronometrado de 330 km.

Um terceiro dia desafiante no dia 9 de janeiro parte de Mahmid para Oued Draa e inclui uma etapa de 498 km antes da caravana Africa Eco Race se deslocar para o sul profundo de Marrocos para Smara com um troço seletivo de 385 km no dia 10 de janeiro.

A travessia para o Sahara Ocidental leva os concorrentes até à cidade de Dakhla no dia 11 de janeiro, através de um troço competitivo de 473 km, e a ação recomeça no dia 13 de janeiro após o tradicional dia de descanso do evento na costa atlântica.

A partir de Dakhla, a rota atravessa a vasta região selvagem da Mauritânia, uma etapa de 177 km e uma paragem noturna em Chami, uma povoação na auto-estrada entre Nouakchott e Nouadhibou. O percurso segue depois para o Sahara profundo da Mauritânia e uma paragem noturna na comuna de Aïdzidîne, situada a sudoeste de Atar. Os concorrentes enfrentarão uma etapa especial exigente de 478 km entre os dois bivouacs.

Os participantes passam então ao lendário posto avançado sahariano de Tidjikja pela primeira vez – um local que se tornou famoso nos extenuantes comícios de Dakar do passado – com uma oitava etapa de 429 km alinhada para o dia 15 de Janeiro. O rally contará então com uma etapa de 415km dentro e fora do bivouac de Tidjikja no dia 16 de janeiro, antes do road book guiar os competidores até Idini na região de Trarza, na Mauritânia Ocidental, no dia 17 de janeiro, e a etapa mais longa do evento, a 500km.

A partir daí, as tripulações sobreviventes estarão em casa diretamente para o noroeste da Mauritânia.

PALMARÉS

ANO/EQUIPA/CARRO

Autos

2009 Jean-Louis Schlesser/Arnaud Debron Schlesser

2010 Jean-Louis Schlesser/Arnaud Debron Schlesser

2011 Jean-Louis Schlesser/Céline Merle-Beral Schlesser

2012 Jean-Louis Schlesser/Cyril Esquirol Schlesser

2013 Jean-Louis Schlesser/Cyril Esquirol Schlesser

2014 Jean-Louis Schlesser/Thierry Magnaldi Schlesser

2015 Jean-Antoine Sabatier/Jean-Luc Rojat Bugga One

2016 Kanat Shagirov/Vitaliy Yevtyekhov Toyota

2017 Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltosv Mini

2018 Mathieu Serradori/Fabian Lurquin MCM

2019 Jean-Pierre Strugo/François Borsotto Optimus

Motos

2009 Jose Manuel Pellicer BMW

2010 Marco Capodacqua KTM

2011 Willy Jobard KTM

2012 Oscar Poli KTM

2013 Martin Fontyn KTM

2014 Michael Pisano Honda

2015 Pal Anders Ullvalseter KTM

2016 Pal Anders Ullvalseter KTM

2017 Gev Teddy Sella KTM

2018 Paolo Ceci KTM

2019 Alessandro Botturi Yamaha

Camiões

2009 Jan De Rooy/Dany Colebunders/Darek Rodewald Iveco

2010 Miklos Kovacs/Peter Czegledi/TomasToth Scania

2011 Tomas Tomecek/Vojtech Moravek Tatra

2012 Tomas Tomecek/Vojtech Moravek Tatra

2013 Anton Shibalov/Evegny Yakolev/Dmitry Sotnikov Kamaz

2014 Tomas Tomecek/Vojtech Moravek Tatra

2015 Anton Shibalov/Robert Amatych/Almaz Khisamiev Kamaz

2016 Anton Shibalov/Robert Amatych/Almaz Khisamiev Kamaz

2017 Andrey Karginov/Andrey Mokeev/Dmitrii Nikitin Kamaz

2018 Gerard De Rooy/Darek Rodewald/Moi Torrellardona Iveco

2019 Elisabete Jacinto/Marco Cochinho/José Marques MAN