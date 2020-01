Africa Eco Race 2020: Camiões e autos na luta

O Africa Eco Race 2020 prossegue o seu caminho rumo a Dakar com três portugueses na caravana, dois pilotos e um navegador. Nas quatro rodas, grande luta entre Camiões e Autos, enquanto nas Motos e SSV boas lutas pela liderança.

Ao cabo da primeira semana de prova no Africa Race, um Camião lidera a classificação geral. O Iveco pilotado por Igor Bouwens lidera com apenas seis segundos de avanço para o Buggy de Yves Fromont. No lugar mais baixo do pódio está classificado Patrick Martin, que roda a 9m02s da frente.

Numa prova com percursos muito rápidos, os Camiões têm conseguido manter-se nos primeiros lugares, sendo que o Scania de Miklos Kovacs é quarto a 11m.08s. O melhor SSV é o Can AM de Benoit Fretin, que roda no oitavo lugar da geral, a quase três horas e meia da frente. Os pequenos SSV são bem ágeis nas dunas, mas os motores pequenos para percursos muito rápidos levam a grandes diferenças.

Nas Motos, boas lutas na frente, com Alessandro Botturi (Yamaha) a envolver-se num duelo com Pal Anders Ullevalseter (KTM), que dista 4m10s do líder. Lyndon Poskitt (KTM) é terceiro a 25m16s. Quanto aos dois portugueses em prova, Fernando e Nuno Barreiros são 46º com a sua Isuzu T2, depois de já terem conhecido alguns problemas, enquanto João Rolo é 68º na sua KTM.

A primeira etapa foi apenas um ‘aperitivo’, e no final da segunda já estavam dois Camiões na frente à geral. Liderava o Iveco de Igor Bouwens, Ulrich Boerboom e Frits Driesmans. Quanto aos dois portugueses, Fernando e Nuno Barreiros tiveram algumas dificuldades e eram 48º da geral, enquanto João Rolo terminou o dia em 69º.

Na Etapa 3, os carros foram superiores aos camiões, com a dupla Yves e Jean Fromont, do Tarek Buggy a vencer e a ascender à liderança da classificação geral. Fernando e Nuno Barreiros terminaram o dia no 50º lugar e João Rolo era 70º da geral. Na Etapa 4, outra vitória para os camiões, novamente o Iveco #480 de Igor Bouwens.

Por fim, antes do descanso, após a Etapa 5, novamente ganha pelo Iveco de Igor Bouwens, a luta à geral dá-se entre os ‘monstros’ das areias e os pequenos Buggy. Nos SSV, a liderança permanecia no Can-Am #250 de Benoit Fretin e Cedric Duple. Nas motos, também o mesmo líder com Alessandro Botturi a manter cerca de quatro minutos de vantagem. Quanto aos portugueses, Fernando e Nuno Barreiros, no Izusu #225 terminaram os primeiros cinco dias na 46ª posição enquanto João Rolo roda com a sua KTM #134 na 66ª posição da geral.

CLASSIFICAÇÕES

AUTOS/SSV

1º BOUWENS Igor IVECO T4 / 1 19:27:12

2º FROMONT Yves BUGGY T1 / 1 00:00:06

3º MARTIN Patrick MERCEDES T1 / 2 00:09:02

4º KOVACS Miklos Scania T4 / 2 00:11:08

5º ESSERS Noel MAN T4 / 3 02:35:41

6º FAZEKAS Karoly Scania T4 / 4 02:48:05

7º TOMECEK Tomas TATRA T4 / 5 03:09:34

8º FRETIN Benoit CAN AM SSV / 1 03:25:25

9º TITOV Alexey Ford T2 / 1 03:36:19

10º VAN VELSEN Aad Ginaf T4 / 6 03:42:52

11º ELFRINK Johan Mercedes T4 / 7 04:38:43

12º FREBOURG Loic CAN AM SSV / 2 04:45:51

13º ETIENNE Patrice CAN AM SSV / 3 05:36:03

14º NOEL DE BURLIN Geoffroy Polaris SSV / 4 05:44:39

15º COLE Alex BOWLER OP / 1 05:55:22

46º BARREIROS Fernando Isuzu T2 / 3 48:53:24

MOTOS

1º BOTTURI Alessandro YAMAHA 19:41:32

2º ULLEVALSETER Pal Anders KTM 00:04:10

3º POSKITT Lyndon KTM 00:25:16

4º CZACHOR Jacek KTM 00:47:05

5º LUCCI Paolo Husqvarna 01:01:05

68º ROLO Joao KTM 50:31:10