WEC: Mercedes regressa a Le Mans, na classe LMGT3 com a Iron Lynx

A Iron Lynx estabeleceu uma parceria com a Mercedes-AMG para competir na classe LMGT3 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) em 2025, trocando a Lamborghini por dois Mercedes-AMG GT3 Evo.

Esta mudança também marca o regresso da Mercedes-AMG às 24 Horas de Le Mans, 26 anos depois, alinhando com o seu objetivo mais alargado de participar em todas as principais corridas de 24 horas. O chefe da Mercedes-AMG Customer Racing, Stefan Wendl, e o diretor da equipa, Andrea Piccini, mostraram-se entusiasmados com a colaboração e confiantes no potencial competitivo da equipa.

A mudança coincide com a retirada prevista da Lamborghini do WEC, incluindo o seu programa de protótipos SC63. A equipa Iron Dames da Iron Lynx, entretanto, deverá correr com carros Porsche 911 GT3 R com a Manthey Racing.

“Gostaria de agradecer à ACO e à FIA pelas discussões focadas”, disse o chefe da Mercedes-AMG Customer Racing, Stefan Wendl. “Estou também muito feliz por termos conseguido convencer a Iron Lynx do enorme potencial do nosso programa de Customer Racing. Uma cooperação intensa durante um curto período de tempo já resultou numa entrada no FIA WEC. Esta é uma notícia extremamente positiva para a Mercedes-AMG Customer Racing como um todo. A homologação do Mercedes-AMG GT3 para a classe LMGT3 significa que todas as outras equipas de clientes têm agora a oportunidade de garantir um lugar na grelha em Le Mans.”

O diretor da Mercedes-AMG, Christoph Sagemueller, afirmou: “Não é segredo que há algum tempo que estamos muito interessados em trazer a estrela de três pontas de volta a Le Mans. A época de 2025 com a entrada no FIA WEC é o momento certo – estamos a regressar a Sarthe após 26 anos. A primeira temporada do FIA WEC com carros LMGT3 já foi extremamente interessante e queremos trazer ainda mais emoção para o campo no futuro. O nosso bem sucedido Mercedes-AMG GT3 e a experiente equipa Iron Lynx são o par certo para estabelecer outro marco importante na nossa história de sucesso de Customer Racing. Já estou muito ansioso pela nova época, o que significa que a Mercedes-AMG estará representada em todas as principais corridas de 24 horas em 2025. O nosso ‘novo começo’ nas 24h de Le Mans será certamente um ponto alto.”