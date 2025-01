Porsche Sprint Challenge: Arranque no AIA este fim de semana

A Porsche Sprint Challenge Southern Europe 2025 arranca no Autódromo Internacional do Algarve com duas corridas no dia 19 de janeiro, após testes privados no dia anterior.

A principal novidade é a divisão Club, destinada a Gentleman Drivers com os Porsche 911 GT3 Cup (992) e Cayman GT4 RS. A competição conta com 23 inscrições na classe PRO da divisão Sport, incluindo equipas da Porsche Supercup.

O evento marca o início do calendário desportivo do circuito, com ingressos a 10 euros disponíveis na loja do Kartódromo.

HORÁRIO

SÁBADO

09h00 – 17h00 – Treinos privados

DOMINGO

09h00 – 09h45: Treino Livre Sport Division

09h50 – 10h35: Treino Livre Club Division

10h40 – 11h15: Qualificação Sport Division

11h20 – 11h55: Qualificação Club Division

13h25 – 14h00: Corrida 1 Sport Division

14h30 – 15h05: Corrida 1 Club Division

15h35 – 16h10: Corrida 2 Sport Division

16h40 – 15h15: Corrida 2 Club Division