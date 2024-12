MOMENTOS DO ANO: Lewis Hamilton na Ferrari

Foi provavelmente das notícias mais surpreendentes de 2024 e aconteceu logo nas primeiras semanas do ano. Lewis Hamilton e a Ferrari chegaram a acordo e o piloto britânico estava de malas feitas para Maranello no final da temporada, iniciando o que se espera que seja o último capítulo da sua carreira com a Scuderia.

No ano passado, no verão, Lewis Hamilton assinou uma extensão do seu contrato com a Mercedes para 2024 e 2025, mas com uma cláusula que lhe permite libertar-se no final de 2024, rumando à Ferrari onde fará dupla com Charles Leclerc.

Até então, era perfeitamente compreensível que Lewis Hamilton preferisse manter-se na Mercedes, pois durante oito anos esta deu-lhe, sem exceções, material para ganhar corridas e campeonatos. Mas o abaixamento de forma da Mercedes e a vontade de Hamilton de tentar fazer algo novo terão sido determinantes. Neste contexto, compreende-se melhor a eventual troca, pois talvez seja uma ‘Last Dance’, (em português, “Última Dança”) uma última temporada ou contrato do inglês que já não está longe da ‘reforma’ depois de uma era de grande sucesso. Tal como Michael Jordan teve a sua ‘Last Dance’ nos Chicago Bulls, talvez Lewis Hamilton tenha a sua na Ferrari.