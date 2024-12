MOMENTOS DO ANO: A fantástica estreia de Oliver Bearman

Bearman, agora o piloto mais jovem a estrear pela Ferrari, destacou-se pela maturidade e potencial, atraindo elogios, inclusive de Charles Leclerc, que afirmou que o seu talento é inegável e será questão de tempo até consolidar a sua presença na F1. Com esta oportunidade aproveitada, Bearman abriu as portas da F1 e o seu futuro ficou definido graças a isso.

Ollie Bearman, jovem piloto de reserva da Ferrari de 18 anos, fez uma impressionante estreia na Fórmula 1 ao substituir Carlos Sainz, afastado por apendicite, no Grande Prémio da Arábia Saudita. Com pouco tempo de preparação, Bearman quase chegou à Q3 na qualificação, ficando apenas 0,036s de diferença. Na corrida, partiu em 11º e terminou em 7º, após uma performance sólida, incluindo uma notável ultrapassagem sobre Yuki Tsunoda.

