Melhor Piloto do Dia (MPD): Saiba quem foi o piloto mais votado de 2024

O prémio de Melhor Piloto do Dia é uma votação feita no final de cada Grande Prémio, para os leitores do AutoSport escolher o piloto que mais se destacou. Todos os pilotos vão a votação e os pilotos mais votados são destacados.

Em 2024, tivemos um piloto que se destacou mais de que os restantes nestas votações. Charles Leclerc foi o piloto mais votado em sete Grandes Prémios, destacando-se do resto da concorrência. O piloto que mais próximo ficou de Leclerc foi Lando Norris, que foi o mais votado em cinco ocasiões. Carlos Sainz e Max Verstappen ficaram empatados, tendo sido os mais votados em três GP. Lewis Hamilton (2), Oscar Piastri (2) George Russell e Oliver Bearman (1) também entraram para o restrito lote de pilotos nomeados pelos leitores do AutoSport.

Não deixa de ser curioso que o campeão de 2024 tenha menos de metade das nomeações do piloto mais votado. Apenas oito pilotos mereceram esta distinção nesta temporada, com destaque para Bearman que foi o mais votado logo na sua estreia na F1. Em termos de equipas, Ferrari, McLaren e Mercedes tiveram os seus pilotos no lote de mais votados, com a Haas e a Red Bull a também estarem representadas.