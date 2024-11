F1: Zak Brown afirma que anúncio da entrada da GM é iminente

O diretor-executivo da McLaren, Zak Brown, espera um anúncio iminente que confirme a entrada da General Motors (GM) na Fórmula 1, provavelmente como parte da grelha de 2026, de acordo com os novos regulamentos técnicos.

Durante o fim de semana do Grande Prémio de Las Vegas, surgiram informações sobre o crescente envolvimento da GM no desporto, marcando a sua primeira aventura na F1, apesar da sua extensa história no desporto automóvel.

Brown mostrou-se entusiasmado com a entrada da GM, salientando a forma como as novas equipas e fabricantes acrescentam competição e envolvimento dos fãs. Sublinhou a parceria da McLaren com a divisão Chevrolet da GM na IndyCar e registou o empenho da GM, sugerindo que a confirmação oficial está para breve.

“Eles têm uma grande história nos desportos motorizados, a General Motors”, disse Brown à Sky F1. “Por isso, acho que é ótimo, mais competição. É algo para os fãs ficarem entusiasmados. Eles adoram novos Grandes Prémios, novas unidades motrizes, novas equipas, novos pilotos. Por isso, é emocionante. Ainda não nos foi dito nada oficialmente”, acrescentou Brown. “Temos uma parceria com a GM com a nossa equipa de Fórmula Indy. Eles parecem ter grandes sorrisos no rosto, por isso acredito que um anúncio é provavelmente iminente. Será emocionante ter outro fabricante ao lado da Audi no nosso desporto”.

Brown salientou também a futura parceria da Ford com a Red Bull para a F1 de 2026, que demonstra uma forte presença dos EUA no desporto. Ele acredita que estes desenvolvimentos irão melhorar o perfil do desporto, atrair patrocínios e potencialmente abrir caminho para um piloto americano no futuro.