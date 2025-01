F1 – Williams: Muitas mudanças provocaram instabilidade e maus resultados

O diretor da equipa Williams, James Vowles, reconheceu que a sua reestruturação agressiva da equipa causou dificuldades a curto prazo, salientando, ainda assim, a sua necessidade para o sucesso a longo prazo. Desde a sua entrada em 2022, tem trabalhado para modernizar infra-estruturas obsoletas, por vezes levando as mudanças para além da capacidade da equipa.

Vowles admitiu que a Williams sacrificou deliberadamente as épocas de 2024 e 2025 para se preparar para os regulamentos de 2026, apesar das dificuldades inesperadas. Ele tem o apoio total do proprietário da equipa, Dorilton Capital, que enfatiza a estabilidade a longo prazo em vez de soluções rápidas. Embora 2026 seja um passo em frente, Vowles espera um verdadeiro progresso em 2027 e nos anos seguintes, com o objetivo de uma melhoria constante e sustentável.

“Temos de mudar muito na nossa organização em termos de infra-estruturas e tecnologia para chegarmos ao sítio certo”, disse Vowles, citado pelo motorsport.com. “E há um sinal de saturação de mudanças. É possível mudar as coisas a um determinado ritmo. Se formos longe de mais, acabamos por nos esquecer que estamos a ir um pouco mais longe do que podemos realmente fazer de uma só vez.

Mas não vamos desfazer essa aprendizagem. Essa aprendizagem vai ficar connosco para o resto dos tempos. Portanto, é um aspeto positivo, apenas prejudicado por um negativo. E o que estou a dizer com isto é que, sim, é absolutamente correto”.

“Sempre disse desde o início, antes de começarmos o ano, que íamos sacrificar 2024 e 2025. Este é um pouco o aspeto do sacrifício, apenas com muito mais desgaste do que eu esperava”.

“Nada deve ser um penso rápido. Os pensos adesivos têm bom aspeto, criam um verniz e depois caem rapidamente. Pode demorar um ano, pode demorar três anos, mas acaba por cair. Se o fizermos corretamente, estaremos a construir uma equipa que será bem sucedida durante muitos anos”.

“O que já sabemos internamente é que o ano de 26 não vai ser o ponto de partida e o ponto de chegada”, acrescentou. “Será apenas um passo positivo na direção certa. O 27 e o 28 devem ser passos acima disso. E, na verdade, a partir de 25, estamos a começar a ver os frutos do trabalho que temos vindo a realizar nos últimos anos”.