F1: Sauber e Racing Bulls testam esta semana

A Sauber e a Racing Bulls vão iniciar a época 2025 com testes em Imola esta semana. A Racing Bulls vai efetuar um teste de três dias com Yuki Tsunoda e o estreante Isack Hadjar no AT04 de 2023.

A Sauber juntar-se-á a meio da semana, rodando com o C42 de 2022 com Nico Hülkenberg e o campeão de F2 Gabriel Bortoleto na quarta e quinta-feira. Ambas as equipas enfrentam um limite de 1000 km e quatro dias para testar carros mais antigos, de acordo com os regulamentos da FIA.

Prevê-se chuva, o que poderá perturbar as sessões, mas proporcionará uma valiosa experiência em tempo de chuva para os estreantes Hadjar e Bortoleto.