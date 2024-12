F1: Saída de Sergio Pérez da Red Bull ganha força

Christian Horner deu a entender que o fim da ligação de Sergio Perez com a Red Bull está iminente, citando uma temporada difícil para o piloto mexicano.

O fim de semana de Pérez no Grande Prémio do Qatar evidenciou essas dificuldades, com uma má qualificação, um erro na corrida sprint e um pião atrás do Safety Car na corrida. Horner referiu que um problema de embraiagem foi provavelmente responsável pelo abandono prematuro, mas salientou as investigações em curso sobre a falha.

Reconhecendo as contribuições de Perez ao longo de quatro anos, incluindo papéis fundamentais na vitória de Verstappen no título de 2021 e em vários campeonatos de construtores, Horner elogiou as suas conquistas, como cinco vitórias. No entanto, ele admitiu que a situação atual é um desafio tanto para Perez quanto para a equipa.

Com Perez em oitavo lugar na classificação dos pilotos e especulações persistentes sobre o seu futuro, Horner expressou o foco da equipa em apoiá-lo até a corrida final, mas as decisões implícitas sobre o seu papel seguiriam o final de Abu Dhabi.

“O Checo contribuiu muito para esta equipa nos quatro anos em que aqui esteve. O campeonato do mundo que o Max alcançou em 21, os campeonatos do mundo de construtores em 22 e 23 e, obviamente, este ano tem sido particularmente difícil. Ganhou cinco Grandes Prémios para nós e teve algumas prestações notáveis em corridas como Singapura, Azerbaijão, Arábia Saudita, para citar algumas. Por isso, toda a gente tem o Checo na mais alta consideração e respeito. Mas, obviamente, a situação em que nos encontramos é tão dolorosa para ele como para a equipa.

Checo teve um ano muito difícil e, obviamente, os pontos, as tabelas são o que são. Estamos muito concentrados em apoiá-lo até à bandeira axadrezada em Abu Dhabi. Não é uma situação agradável para o Checo estar nesta posição, com especulações todas as semanas. Ele tem idade e sabedoria suficientes para saber qual é a situação e vamos ver onde estamos depois de Abu Dhabi.”