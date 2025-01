F1: Pela primeira vez, Gene Haas não terá de injetar dinheiro na sua equipa

A Haas F1 Team atingiu um marco financeiro em 2025, uma vez que o proprietário Gene Haas já não precisa de subsidiar a equipa. O diretor da equipa, Ayao Komatsu, revelou que, pela primeira vez, a Haas está a operar com o limite orçamental, apoiada por prémios monetários e receitas de patrocínio após uma forte temporada de 2024, em que a equipa terminou em sétimo lugar no campeonato de construtores.

Komatsu observou que essa mudança introduz um novo desafio: ficar abaixo do Limite Orçamental e, ao mesmo tempo, manter a competitividade. Anteriormente, com as despesas abaixo do limite, a equipa podia gastar de forma mais flexível. Agora, é necessária uma disciplina financeira mais rigorosa, o que reflecte uma mudança significativa na mentalidade da equipa.

A Haas, a equipa mais pequena da grelha, com cerca de 330 funcionários, mas continua a gastar mais que outras equipas devido à compra de peças e montagem do carro por subcontratação. Komatsu reconheceu que, embora a equipa esteja a gastar mais do que os rivais em algumas áreas devido à sua estrutura, esta abordagem continua a ser a mais eficaz para a sua escala e recursos atuais.

A Haas planeia aperfeiçoar as ineficiências nas suas operações, mantendo um modelo simples e sustentável, tirando partido do fabrico externo e das parcerias para se manter competitiva. Isto marca um importante passo em frente para a equipa, que se torna financeiramente autossuficiente enquanto compete ao mais alto nível da Fórmula 1.