F1: Mercedes e Adidas anunciam parceria

A Adidas anunciou um acordo de patrocínio plurianual com a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, marcando a entrada da marca na Fórmula 1. A parceria centra-se no desempenho, na inovação e no estilo, com a Adidas a fornecer vestuário de equipa, calçado e acessórios especialmente concebidos para a equipa e para os fãs. Serão também lançadas coleções de edição limitada ao longo do ano.

O CEO da Adidas, Bjørn Gulden, sublinhou o entusiasmo da marca em entrar na F1 e a sua influência no desporto e na cultura de rua:

“Estamos muito satisfeitos por estarmos de volta ao mundo do desporto automóvel. O interesse pelo desporto automóvel em geral e pela Fórmula 1 em particular tem vindo a crescer muito. Está a chegar a novos consumidores e tem uma grande influência no desporto e na cultura de rua. Estamos extremamente orgulhosos por introduzir as Três Riscas na F1 como Parceiro Oficial da equipa Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team – uma das equipas mais bem sucedidas de sempre. Juntos, partilhamos a paixão pela velocidade, inovação e desempenho. Apoiaremos os pilotos e a equipa a ultrapassar os limites na pista. Fora da pista, vamos trazer uma nova perspetiva para o desporto, introduzindo produtos de estilo de vida emocionantes e alargando o alcance a uma nova geração de fãs. Estamos ansiosos por apoiar a Mercedes-AMG PETRONAS F1 e por vencermos juntos.”

O diretor da equipa Mercedes, Toto Wolff, salientou a colaboração como uma declaração de intenções para o sucesso futuro:

“A nossa parceria com a adidas é uma clara declaração de intenções à medida que começamos a escrever o nosso próximo capítulo como equipa. A adidas é uma marca icónica, que partilha a nossa dedicação não só ao desempenho máximo, mas também ao estilo e à sofisticação. Este anúncio representa, portanto, uma colaboração inovadora que irá redefinir o significado do vestuário de equipa e de adepto no nosso desporto. Estamos entusiasmados por abrir este novo caminho e trabalhar com a adidas enquanto nos esforçamos coletivamente por lutar por campeonatos mundiais.”

A gama de vestuário Adidas x Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team será revelada no próximo mês e estará disponível para compra online e através dos parceiros de retalho da Adidas.