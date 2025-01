F1: Mario Andretti será conselheiro da Cadillac

Mario Andretti, o último campeão mundial de Fórmula 1 dos EUA, assumiu um papel de consultor na recém-formada equipa Cadillac F1, que planeia juntar-se à série em 2026. A equipa, propriedade da General Motors e da TWG Global, utilizará inicialmente motores Ferrari durante dois anos antes de desenvolver a sua própria unidade de potência para se tornar uma equipa de trabalho completa.

O pessoal chave inclui Graeme Lowdon como diretor da equipa e o antigo líder técnico da Williams, Pat Symonds, com um papel técnico na nova base da equipa em Silverstone. Embora Michael Andretti, o filho de Mario e a força motriz original do projeto, se tenha afastado do negócio, Mario continua envolvido, aconselhando em áreas como a seleção de pilotos.

Andretti expressou o seu entusiasmo por se manter ligado ao desporto, descrevendo-o como central na sua vida. Também referiu que Michael está a mudar de foco para desfrutar da vida de forma diferente, mantendo a ligação ao desporto automóvel através do projeto Cadillac.

“É isso que é bonito, o facto de eu ter uma razão para continuar envolvido e sentir que tenho uma casa lá. Muito disto começou com o facto de o Michael se ter tornado proprietário de uma equipa, caso contrário não teria tido um lar em todas estas disciplinas diferentes. Este desporto continua a ser a nossa vida. O Michael está a afastar-se um pouco, a tentar desfrutar da vida de uma forma diferente. Mas eu continuo a gostar de estar envolvido e quando fui convidado para continuar a fazer parte da equipa Cadillac e ter uma palavra a dizer sobre os pilotos e tudo isso – é isso que me interessa mais do que tudo.”