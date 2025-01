F1: Lewis Hamilton e Angela Cullen reunidos

Lewis Hamilton vai reencontrar a sua antiga preparadora física, Angela Cullen, no início de um novo capítulo da sua carreira na Fórmula 1 com a Ferrari. Cullen, que trabalhou com Hamilton durante seis das suas sete vitórias no campeonato do mundo na Mercedes, juntou-se à sua empresa Project 44 como fisioterapeuta e parte da sua equipa de desempenho, liderada pelo diretor de corrida Marc Hynes.

Após a sua separação em 2023, Hamilton e Cullen permaneceram próximos, mantendo-se frequentemente em contacto. Cullen, que recentemente trabalhou com o piloto da IndyCar Marcus Armstrong, alimentou a especulação do seu regresso quando postou fotos sugerindo a associação de Hamilton com a Ferrari.

Hamilton começou a sua estadia na Ferrari com voltas à pista de testes de Fiorano, sessões de simulador e reuniões com figuras-chave da equipa, incluindo o diretor Fred Vasseur e Piero Ferrari. Também explorou o escritório de Enzo Ferrari enquanto se familiarizava com as operações da equipa e as caraterísticas do seu novo carro.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA