F1: Kimi Antonelli vai bater um recorde com mais de 70 anos

Andrea Kimi Antonelli vai estrear-se pela Mercedes no Grande Prémio da Austrália de 2025, tornando-se o primeiro piloto estreante da equipa desde Karl Kling em 1954. Aos 18 anos, Antonelli substitui Lewis Hamilton, que se juntou à Ferrari, e junta-se a uma grelha com seis estreantes, incluindo Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar.

É preciso recuar mais de 70 anos, a 1954, para termos um estreante com as cores da Mercedes. Foi aos comandos do icónico W196, que Kling se estreou na F1, terminando em segundo lugar numa dobradinha com Juan Manuel Fangio.

Karl Kling foi um piloto de corridas alemão que competiu na Fórmula 1 durante a década de 1950. Nascido a 16 de setembro de 1910 e falecido a 18 de março de 2003, participou em 11 Grandes Prémios pela equipa Mercedes em 1954 e 1955. Estreou-se na F1 aos 43 anos. Antes da sua carreira de piloto, trabalhou para a Daimler-Benz AG, começando como empregado de receção no departamento de relações-públicas em 1936 e envolvendo-se gradualmente no desporto automóvel. Os seus melhores desempenhos na Fórmula 1 incluem um 2º lugar em França em 1954 e um 3º lugar em Inglaterra em 19552.

A Mercedes retirou-se dos desportos motorizados após o desastre de Le Mans em 1955 e regressou em 2010, evoluindo a partir da equipa Brawn GP. Depois de uma fase em que o sucesso demorou a surgir, a Mercedes destacou-se no arranque da era híbrida com uma fase de domínio insuperável. Desde o seu regresso à competição, a Mercedes teve apenas cinco pilotos a representar as suas cores: Michael Schumacher, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e George Russell. Um número particularmente reduzido de pilotos para uma caminhada que leva já 15 anos. E todos estes pilotos, quando chegaram à Mercedes, já tinham experiência de outras equipas. Kimi Antonelli é o primeiro rookie desta era dos Flechas de Prata.