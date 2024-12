F1: Johnny Herbert escolheria Yuki Tsunoda para colega de Max Verstappen

Relativamente à escolha de Lawson em vez de Tsunoda, a Red Bull determinou que Lawson mostrou maior potencial na sua breve passagem pela equipa. Embora Tsunoda tenha mais experiência, com 87 partidas em corridas, a Red Bull considerou que o desempenho geral, o talento e a compostura de Lawson eram mais adequados para a equipa principal. Herbert discorda, elogiando a agressividade, a mentalidade forte e as capacidades de qualificação de Tsunoda, sugerindo que ele teria sido mais adequado para desafiar Verstappen.

“Para mim, como piloto, há uma altura em que é preciso ir para um sítio onde se possa reiniciar e refrescar. Quando olhamos para a cara dele [Pérez] agora, ele é um homem destroçado, esmagado e destruído pelo que o Max está a fazer no Red Bull em todas as corridas. O Checo tem de dizer a si próprio: ‘Já tive o meu tempo; já tive a minha oportunidade. Para a minha própria sanidade e auto-confiança, tenho de ir para outro lado. Mas não sei bem onde é que isso pode ser. Não há praticamente nada disponível’”, disse Herbert.

As dificuldades de Perez contribuíram significativamente para que a Red Bull perdesse o título de construtores de 2024, enquanto Verstappen garantiu o campeonato de pilotos com 437 pontos, em comparação com os 152 de Perez. Herbert acredita que Perez está mentalmente abalado e deve encontrar uma nova equipa para relançar a sua carreira.

