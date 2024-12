F1, Helmut Marko: “A vitória no Brasil foi uma humilhação psicológica para a concorrência”

Helmut Marko elogiou Max Verstappen pelo seu domínio na temporada de F1 de 2024, destacando particularmente o seu desempenho no Grande Prémio do Brasil, onde Verstappen venceu a partir da 17ª posição, terminando com uma vantagem de 20 segundos e estabelecendo a volta mais rápida 17 vezes. Marko descreveu este feito como uma “humilhação psicológica” para a concorrência e observou que Verstappen continua a amadurecer, mostrando maior força mental e pensamento estratégico.

Apesar de uma temporada impressionante em 2023, com 19 vitórias em 23 corridas, Marko acredita que Verstappen progrediu ainda mais ao se concentrar apenas no que é necessário para o campeonato. De acordo com Marko, os resultados consistentes de Verstappen afirmam o seu lugar como um dos maiores do desporto.

“O Max amadureceu ainda mais este ano”, afirmou Marko. “Ele era mentalmente o mais forte, como piloto e nos duelos. Ele aprendeu a ir apenas para o que é necessário. Se tivéssemos dito no início do ano que ele deixaria Lewis Hamilton e os dois Ferraris passarem porque estava a pensar apenas no campeonato do mundo, teríamos dito que era um disparate. Mas ele fê-lo porque sabe no que se deve concentrar”.

“A vitória no Brasil foi uma humilhação psicológica para a concorrência, ele superou todos e provou mais uma vez porque é um dos melhores neste desporto. Para nós, e também para ele, essa é a principal prioridade”, disse Marko. “Não estamos preocupados com as avaliações dos jornalistas ou com qualquer grau de popularidade. O título mundial é atribuído com base em pontos e eles falam claramente a favor do Max.”