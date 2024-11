F1 GP de Las Vegas: Uma época equilibrada, onde Max Verstappen fez a diferença

Max Verstappen carimbou o quarto título da sua carreira na F1, quando faltam ainda duas provas para o fim. Este pode ser um sinal de que foi uma época desequilibrada, mas os números contam uma história diferente.

A época de 2024 é a primeira na história da F1 em que quatro construtores diferentes conseguiram uma dobradinha num Grande Prémio (Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes). É também a primeira época da história em que quatro construtores ganharam pelo menos quatro Grandes Prémios cada um. E a primeira época da história em que sete pilotos venceram mais do que um GP.

Estes são sinais claros que a época foi competitiva e que as equipas conseguiram equivaler-se ao longo do ano. É certo que as equipas tiveram os seus momentos altos em alturas diferentes, com a Red Bull a destacar-se no arranque da época, a Ferrari a despontar a meio da primeira metade, com a Mercedes a mostrar força antes da pausa de verão, já com a McLaren a mostrar-se também, com o momento mais forte a acontecer depois da pausa para as férias. Agora, parece ser a Ferrari a ter mais argumentos. Mas a todos estes altos e baixos, junta-se outro dado… a regularidade de Max Verstappen.

Verstappen foi o grande fator diferenciador desta temporada 2024. Como disse Lando Norris, com o carro mais rápido foi imbatível, quando deixou de ter máquina para lutar por vitórias, manteve-se sempre na luta pelos primeiros lugares. Foi um título que exigiu maturidade, calma e muito trabalho. Sentimos em certas alturas, especialmente quando a luta com Lando Norris começou a aquecer, que Verstappen perdeu um pouco a compostura, mas tinha também margem para exagerar. Nos confrontos diretos com os adversários, esteve sempre por cima, pois a vantagem pontual permitia-lhe ser mais acutilante nos duelos. Se passasse, ficava à frente… se batessem, ambos perdiam pontos e ele mantinha-se na liderança.

Mas o que Verstappen fez este ano foi tremendo. O RB20 transformou-se num carro muito menos competitivo do que no início da época e Sergio Pérez sofreu muito com isso. Do lado de Verstappen pouco se notou e mesmo nas corridas mais difíceis, conseguiu marcar pontos. Os pontos baixos da época foram o Mónaco, Monza e México, onde conseguiu marcar oito pontos em cada corrida (excluindo a Austrália, onde teve de desistir). Verstappen é um talento único, e quando os adversários dizem que não tem pontos fracos visíveis, é um sinal claro da força do neerlandês. O quarto título é muito merecido.

Verstappen como… o sogro

Verstappen namora Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet, ex-piloto de F1 e bicampeão. O neerlandês junta-se a Nelson Piquet (1981) e Keke Rosberg (1982) na conquista do campeonato em Las Vegas. Verstappen ganhou o título em Las Vegas ao terminar em quinto, tal como Piquet em 1981.O jantar de Natal vai ser animado este ano. Verstappen venceu o campeonato num sábado à noite pelo segundo ano consecutivo (conquistou-o no F1 Sprint no Qatar no ano passado).