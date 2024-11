F1, GP de Las Vegas: Red Bull levou a asa errada e não pode trocar

A Red Bull reconhece que está a ter dificuldades no Grande Prémio de Las Vegas devido à utilização de uma asa traseira com demasiado arrasto, deixando-os mais lentos nas retas em comparação com rivais como a Mercedes e a McLaren. Max Verstappen e Sergio Perez terminaram o TL2 em 17.º e 19.º, respetivamente, com os dados do GPS a mostrarem a Red Bull até 7km/h mais lenta nas retas.

A equipa não tem uma asa traseira de baixo arrasto e não pode trazer uma da sua base em Milton Keynes a tempo. Esforços como a remoção de um Gurney flap foram insuficientes. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, admitiu que o carro mostrou “flashes de velocidade”, mas destacou a inconsistência e a degradação dos pneus como problemas significativos. Ele acredita que o desempenho em volta de qualificação pode melhorar, mas vê o desgaste dos pneus a longo prazo como um desafio.

Apesar dos contratempos, Marko permanece otimista, observando que a Red Bull recupera frequentemente após sessões de treinos difíceis e espera melhorias:

“Não temos outra asa traseira, uma asa traseira mais pequena, como vemos nos nossos concorrentes. Seria mais útil, de certeza” disse Marko. “Nas voltas de qualificação não saímos com pneus macios, e os stints longos foram apenas parcialmente bons”, disse ele. “Algumas voltas foram competitivas, mas depois os pneus traseiros estavam a desaparecer. Houve momentos de velocidade. Só precisamos de ganhar consistência. Precisamos de mais equilíbrio”, disse ele. “Numa única volta podemos melhorar. Mas, nos stints longos, o desgaste dos pneus é um problema neste momento. Amanhã é um dia diferente”, acrescentou. “Talvez tenhamos visto isso muitas vezes. As pessoas são as mais rápidas na sexta ou na quinta-feira, mas isso não significa que sejam rápidas na corrida… Vamos, de certeza, dar um passo razoável.”

