F1 GP de Las Vegas, o Herói Esquecido: Nico Hülkenberg

A escolha do Herói Esquecido acabou por se revelar mais desafiante do que a do Destaque, mas Nico Hülkenberg foi o piloto destacado nesta rubrica.

O piloto alemão tem vindo a acumular de forma regular excelentes prestações e em Las Vegas voltou a ser um dos mais fortes candidatos ao top 10, confirmando esse favoritismo. Nico Hülkenberg esteve sempre na luta pelos pontos e o ritmo que colocou em pista mostra que a forma do alemão deve ser tida em conta. Nas últimas cinco corridas, Hülkenberg pontuou em quatro. As boas prestações do alemão da Haas têm já sido alvo de alguns elogios e talvez seja uma das melhores fases de Hülkenberg na F1, tendo em conta o contexto em que se encontra e as prestações que tem rubricado.

Menção honrosa também para Fernando Alonso, mais uma vez a imiscuir-se na luta pelo top 10, com um monolugar com menos argumentos que a concorrência e Yuki Tsunoda, que vai dando dores de cabeça à Red Bull. Foi mais rápido de Nyck de Vries, que Daniel Ricciardo e tem estado melhor que Liam Lawson. Começa a ser difícil para a Red Bull justificar a pouca vontade de ter Tsunoda como colega de Verstappen.