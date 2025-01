F1: Christian Horner recusa a ideia que Johnny Herbert saiu por causa de Max Verstappen

Christian Horner insiste que o afastamento de Johnny Herbert como comissário de pista da F1 não teve nada a ver com Max Verstappen.

A FIA terminou o seu acordo com Herbert devido a conflitos entre o seu papel de comissário e compromissos com os media e sites de apostas, que eles consideraram “incompatíveis”. Herbert era comissário no Grande Prémio da Cidade do México de 2024, quando Verstappen recebeu penalizações por contacto com Lando Norris. Mais tarde, Herbert comentou a manobra nos media.

Horner apoia a decisão da FIA, afirmando que os comissários não devem trabalhar em meios de comunicação, uma vez que isso cria um conflito de interesses. A situação reacendeu os apelos para a criação de um painel de comissários de pista permanente na F1, com o Diretor Executivo da McLaren, Zak Brown, a oferecer-se para ajudar a financiá-lo, mas a FIA afirma que tal medida seria dispendiosa e morosa.

“Em primeiro lugar, não tem absolutamente nada a ver com o Max. Mas é a decisão correta. Não se pode ter comissários a trabalhar nos media”, insistiu. “Não é assim na Premiership, não é assim em nenhuma outra forma de desporto profissional. É totalmente inapropriado. Ou se está do lado da regulamentação desportiva ou do lado da comunicação social. Não se pode ter um pé em ambos os campos”, concluiu Horner.