Dakar, Sébastien Loeb: “Primeira prova foi longa e aborrecida. Comecei a gostar mais”

Sébastien Loeb, nove vezes campeão do WRC, está a preparar-se para a sua sétima participação no Rali Dakar, determinado a conquistar a sua primeira vitória à geral no evento. Ao volante do recém-desenvolvido Dacia Sandrider, Loeb mostrou-se confiante na preparação e no desempenho do carro, após uma forte estreia no Rali de Marrocos, onde terminou em segundo lugar, atrás do colega de equipa Nasser Al-Attiyah.

Apesar das preocupações com a fiabilidade devido às altas temperaturas, o carro foi submetido a uma extensa reconstrução e testes pela Prodrive.

“A preparação está a correr bem”, disse Loeb citado pelo racingnews365.com. “Depois do Rali de Marrocos, comecei a concentrar-me mais em mim, porque o carro está no barco totalmente preparado para o Rali Dakar. O carro voltou à Prodrive depois do rali de Marrocos para ser renovado. Os três carros foram completamente reconstruídos, embora não tenhamos tido tempo para testar o carro entre o Rali de Marrocos e o Dakar. Esperávamos ser competitivos, mas não sabíamos nada sobre o nível da competição. Para ser sincero, neste momento não sabemos exatamente se alguém tentou esconder o desempenho, mas fizemos o nosso melhor”.

“Por exemplo, conduzimos com a potência máxima. Se olharmos para a forma como o rali decorreu, ficámos satisfeitos. Fiquei satisfeito com o desempenho do carro, embora também estivéssemos confiantes quanto a isso.”

“Não estávamos 100% seguros, porque na última sessão de testes tivemos alguns problemas com o aquecimento. No final, também correu bem, embora durante o rali tenhamos visto que estávamos no limite em diferentes temperaturas, em relação ao motor e a outras peças do carro. No entanto, o resultado foi bom e a equipa continuou a trabalhar no carro, também para compreender as coisas e encontrar soluções. Estou confiante de que o carro está pronto para o Rali Dakar.”

Loeb não ficou convencido na sua primeira participação

Loeb partilhou que a sua motivação para competir no Dakar advém do seu gosto por explorar novos desafios nos desportos motorizados. Inicialmente, considerou o evento longo e exigente, mas desde então abraçou a aventura, apreciando o trabalho de equipa, as longas etapas e a vida nos bivouacs. Embora tenha alcançado cinco lugares no pódio na sua carreira no Dakar, a vitória à geral escapou-lhe devido a desafios como problemas mecânicos e etapas imprevisíveis.

“Fi-lo para descobrir algo novo. Nos desportos motorizados, sempre gostei de mudar de superfície e de disciplina. Foi por isso que gostei muito do WRC, porque não é tão repetitivo como pode ser numa pista de corrida. Mas quando estive no WRC durante alguns anos, também gostei de conduzir num circuito e fazer algo diferente do normal. Também estava a fazer rallycross e tive a oportunidade de participar no Rali Dakar. Queria saber como era. Agora, já ando nisto há alguns anos e estou a começar a ganhar boa experiência. Estou a começar a gostar da forma como funciona esta corrida”.

Loeb, no entanto, não ficou imediatamente convencido: “Honestamente, senti-o após o primeiro ano. Foi muito longo e aborrecido. Achava que as etapas eram demasiado longas e que estava longe de casa durante demasiado tempo, mas agora encaro-a mais como uma aventura. Comecei a gostar das etapas longas, de trabalhar com o copiloto e de viver no bivouac. Também tenho cada vez mais motivação para ganhar. Estou a competir há sete ou oito anos, com cinco subidas ao pódio. Só que nunca terminei em primeiro lugar”.

Uma prova dura e complexa

Reconhecendo a complexidade do Rali Dakar, Loeb sublinhou a necessidade de uma combinação de velocidade, fiabilidade e de evitar contratempos ao longo de duas semanas. Embora consciente da dificuldade de vencer com um carro novo no seu ano de estreia, a sua experiência positiva em Marrocos reforçou a sua motivação e otimismo para a próxima corrida.

“É muito complicado. No Dakar, é preciso tudo para ganhar. Pensem num bom piloto, num bom navegador e em evitar problemas como piloto e navegador. Além disso, é preciso ter um carro rápido e fiável. E mesmo que tudo isto seja verdade, é preciso não ter problemas durante duas semanas, mesmo que não se seja o mais rápido. Eu era regularmente o mais rápido, mas havia sempre uma fase muito má pelo meio em que perdia tudo. Cada vez era um pouco diferente, a fiabilidade do carro não era a melhor. No ano passado, a equipa trabalhou muito no Dacia para o adaptar, por isso espero que tenhamos feito um bom trabalho.”

“Tenho sempre a motivação de ganhar quando começo um rali”, disse. “Espero que estejamos mais bem preparados do que no passado, porque testámos muito mais. Por outro lado, também sei que se trata de um carro novo. Nunca é fácil ganhar no primeiro ano com um carro novo. No entanto, a sensação em Marrocos foi boa, por isso estou definitivamente motivado”, concluiu Loeb.