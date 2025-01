Dakar, Nasser Al Attiyah: “Tentar dar o meu melhor para ganhar”

Nasser al-Attiyah aproximou-se hoje da liderança do Dakar e mostrou-se satisfeito com o trabalho feito na Etapa 3. Apesar de lamentar o incidente de Sébastien Loeb, mantém o objetivo de colocar os três Dacioa no pódio da edição deste ano do rali mais duro do mundo.

Al-Attiyah estava otimista quanto ao resto da prova, num dia de boas sensações para o piloto catari da Dacia:

“Acabei de saber que o Sébastien Loeb capotou o carro. Espero que ele esteja bem e possa continuar, porque precisamos de terminar com os três carros no pódio, o que é muito importante para a Dacia. Vou tentar dar o meu melhor para ganhar esta prova. Tivemos boas sensações e o Edouard fez um bom trabalho com a navegação. Tudo está a correr bem e estamos a tentar dar o nosso melhor. De momento, está tudo bem e estou contente. Quando apanhámos todos os Toyotas, ninguém quis abrir para nós. Recebemos muitos avisos do sistema Sentinel, foi uma pena. Vou verificar se há algum problema. Agora vou tentar dar o meu melhor e terminar todos os dias, mas estamos num bom caminho”.