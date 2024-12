Dakar: Maria Luís Gameiro fez partida simbólica para a maior aventura da sua carreira (Áudio)

Da lista de concorrentes portugueses no Dakar 2025, um nome destaca-se: Maria Luís Gameiro vai fazer a sua estreia no Dakar, sendo a primeira mulher portuguesa a rumar ao Rali Dakar depois de Elisabete Jacinto.

Numa cerimónia organizada na Praça 5 de Outubro, em Cascais, Maria Luís Gameiro e o seu navegador José Marques fizeram a partida simbólica para o rali mais duro do mundo. A 47ª edição do Rali Dakar, de 3 a 17 de janeiro, de 2025 na Arábia Saudita, contará com um percurso total de 7.700 km, incluindo 5.100 km de especiais cronometradas. Começando com o habitual prólogo, seguem-se 12 etapas, incluindo a exigente etapa cronometrada de 48 horas e a etapa maratona. A prova começa em Bisha e termina em Shubaytah, passando pelo desafiador deserto do Empty Quarter.

Numa edição que se prevê duríssima, uma das mais duras de sempre, Maria Luís Gameiro faz a sua estreia nesta prova, depois de um 2024 de grande nível em competições nacionais e internacionais. Mais de 16 anos depois, o Dakar volta a ver uma mulher portuguesa em prova.

Em entrevista ao AutoSport, Maria Luís Gameiro começou por dizer que espera que muito em breve o facto de uma mulher ir fazer o Dakar não seja notícia. Isso significaria que cada vez mais mulheres a participar:

Elisabete Jacinto é a grande referência nas mulheres que participaram no Dakar. Maria Luís Gameiro gostava de pegar no legado de Elisabete Jacinto e incentivar mais mulheres a apostarem no desporto motorizado se esse for o seu desejo, e provar que este desporto não é apenas para homens: