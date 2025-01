Dakar: Henk Lategan descontente com a decisão da organização

“Até esse momento, não houve nenhum erro, ou digamos que não houve nada que apanhasse toda a gente”, disse Lategan. “As instruções do road book e a forma como pensamos e conduzimos nem sempre são a mesma coisa. O mapa que seguimos no road book estava correto, foi isso que nos levou ao waypoint; talvez a imagem não estivesse correta, mas o mapa [direção] estava e foi assim que lá chegámos.”

“Penso que é completamente errado, a forma como estão a lidar com o assunto neste momento,” disse Lategan ao DirtFish. “Espero que não seja oficial e que não seja a forma como vão manter a classificação, sou totalmente contra a forma como o estão a fazer. Encontrámos o waypoint primeiro, porque recuámos mais do que qualquer outra pessoa, voltámos a uma instrução anterior no road book, e seguimos o road book e foi isso que nos levou ao ponto. Todos os outros se desviaram um pouco mais para a esquerda, para o vale errado, mas nós voltámos atrás e começámos a segui-lo de novo e foi isso que nos levou ao ponto de passagem. Todos os outros tinham a mesma informação que nós; para eles [ASO] dizerem que vão cortar essa parte é completamente injusto.”

