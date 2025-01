CPV: As audiências de 2024

Depois de uma das melhores épocas de sempre do Campeonato de Portugal de Velocidade, é tempos de analisar os números das audiências, fornecidos pela organização da prova.

As corridas e os campeonatos têm vindo a ganhar importância junto dos fãs e este ano foram mais de 140 mil as visualizações das provas através das plataformas sociais oficiais – Facebook e Youtube – a partir das quais foram realizadas as transmissões em direto.

Portugal e Espanha lideraram as audiências, quase empatadas – 41% e 38,2%, respetivamente –, mas foi notada uma subida nas visitas oriundas de França, 6,0%, Reino Unido, 4,3%, e Brasil, 2,9%.

O interesse crescente pelos campeonatos não se verificou apenas nas visualizações de corridas online, tendo também ‘in loco’ se assistido a um incremente de espetadores, com 56 mil a marcarem presença nos seis eventos da temporada.

O circuito de Jarama foi o que promoveu a maior enchente, com 20 mil pessoas a engalanarem as bancadas e o paddock do circuito situado em Madrid.

A primeira visita ao Autódromo do Estoril foi também muito concorrida pelo público, com 12 mil adeptos a visitarem o histórico traçado português na primeira passagem da época pista, tendo, ao longo do ano, se verificado uma assistência média de quase 10 mil espetadores por evento.

O interesse mediático suscitado pelos campeonatos continua a subir, com as horas de transmissão a subir exponencialmente. Depois de nos últimos anos A Bola TV ter assegurado a transmissão das provas para Portugal, a DAZN España passou também a emitir as corridas para Espanha, o que potencialmente, permite chegar a quase mais 50 milhões de pessoas. Combinando as duas estações televisivas, com outros programas em diversos canais, este ano os campeonatos tiveram 38h30 de transmissão televisiva.