24h Daytona: Nick Tandy conseguiu o “grand slam da resistência”

Nick Tandy tornou-se o primeiro piloto a alcançar o “grand slam das corridas de resistência”, vencendo à geral nas corridas de 24 horas de Le Mans, Daytona, Nürburgring e Spa, tudo com a Porsche. Tandy assegurou a 20.ª vitória da Porsche em Daytona, juntamente com Felipe Nasr e Laurens Vanthoor.

O inglês de 40 anos já havia conquistado vitórias em Le Mans (2015) com o 919 Hybrid, em Nürburgring (2018) com um Manthey Porsche 911 GT3 R e em Spa (2020) com a ROWE Racing. Daytona era a peça que faltava, apesar da sua vitória na classe GTLM em 2014.

Tandy expressou o seu orgulho por ser o primeiro a atingir este marco e deu crédito às equipas e oportunidades que lhe permitiram o sucesso. A sua carreira também inclui três vitórias na classe GTLM em Sebring e uma vitória geral em Petit Le Mans em 2018, marcando um extraordinário legado de corridas de resistência.

“Ser a primeira pessoa a… fazer algo é, de facto, inacreditável”, disse Tandy quando questionado pelo Sportscar365 sobre o feito. “Penso que, antes de mais, tenho de estar orgulhoso por ter sido colocado numa posição que me permite competir neste tipo de corridas e estar num carro que pode competir pela vitória. Nunca me tinha apercebido deste tipo de recordes e coisas do género até quando eu e o Laurens ganhámos em Spa e alguém disse: ‘Bem, agora tens vitórias à classe nas quatro provas principais’.

“E depois, se olharmos para isso, vemos que há outras pessoas, nomes lendários nestas listas, que ganharam várias coisas, mas nunca ganharam as quatro. Vencedores de classe, sim… É algo que, desde aquele dia, provavelmente em 2020, eu sempre quis riscar da lista.”

“Ganhar em Daytona é algo enorme como evento isolado”, disse ele. “Estou muito orgulhoso por estar aqui novamente. Obviamente, como vencedor geral é especial. Conseguir uma vitória numa dessas quatro grandes provas seria já incrível, por isso conseguir quatro e algumas em Sebrings e Petit Le Mans é um sonho tornado realidade.”

Foto: Jake Galstad